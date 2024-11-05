Samsun\'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 1 ton 70 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında etil alkol operasyonu düzenledi. İlkadım ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 ton 70 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. (52) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN