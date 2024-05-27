Samsun\'da polis operasyonunda 11 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yapılan takip ve çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 11 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 134 adet TAPDK bandrolü ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN