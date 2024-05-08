Samsun\'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

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Samsun'da polis ekipleri, emniyet kemeri kullanımı konusunda 120 bin 656 yolcuyu bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince 9 Şubat-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Faaliyet çerçevesinde 6 bin 90 toplu taşıma aracında toplam 120 bin 656 yolcuya bilgilendirme yapıldı.

Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi

Öte yandan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Müdürlüklerince İlkadım'da 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalandı. Adli işlemi tamamlanan 2 yabancı uyruklu şahıs GÖKSEM görevlilerine teslim edildi. - SAMSUN