Samsun'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

Samsun\'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 120 bin 656 yolcuya bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

08.05.2024 15:49
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Samsun'da polis ekipleri, emniyet kemeri kullanımı konusunda 120 bin 656 yolcuyu bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince 9 Şubat-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Faaliyet çerçevesinde 6 bin 90 toplu taşıma aracında toplam 120 bin 656 yolcuya bilgilendirme yapıldı.

Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi

Öte yandan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Müdürlüklerince İlkadım'da 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalandı. Adli işlemi tamamlanan 2 yabancı uyruklu şahıs GÖKSEM görevlilerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 120 Bin Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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