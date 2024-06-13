Samsun'da 128 kişi gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 128 kişi gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 128 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bugün de 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13.06.2024 18:12
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Samsun'da 128 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 128 şüpheli gözaltına alındı. Önceki gün ve dün Samsun Adliyesine sevk edildi şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün de şüphelilerden 35'i daha Samsun Adliyesine sevk edildi. Bugün sevk edilen şüpheli şahısların adliyede, geri kalanların da emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 128 kişi gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı - Son Dakika

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