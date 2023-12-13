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Samsun'da 13 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 13 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 13 bin 400 adet sentetik ecza buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da 13 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
13.12.2023 - 16:30,
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Samsun'da bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramamalarda 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde takibe aldıkları bir kişiyi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 13 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 13 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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