Samsun\'da 15 bin 400 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 15 bin 400 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu 15 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN