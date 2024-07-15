Samsun\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde şehitlik ziyareti yapıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında İlçe Müftülüğü imam-hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. Gün boyu devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazı öncesi Çarşı Camisi'nde mevlit okunacak. Akşam saat 19.30'da Cumhuriyet Meydanı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü yapılacak. Şehitler için Kur'an tilaveti ve dua ile devam edecek olan program 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı video izlenmesi, ilahi dinletisi ve gece 00.13'te camilerde sala okunmasıyla son bulacak. - SAMSUN