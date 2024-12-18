Samsun'da 17 Yıl Cezalı Şahıs Lokantada Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 17 Yıl Cezalı Şahıs Lokantada Yakalandı

Samsun\'da 17 Yıl Cezalı Şahıs Lokantada Yakalandı

Samsun'da, fuhşa teşvikten 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.V. lokantada yakalandı.

18.12.2024 20:19
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Samsun'da 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından lokantada yemek yerken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yürüttükleri denetimler sırasında "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V.'yi (72) bir lokantada yemek yerken yakaladı. Gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 17 Yıl Cezalı Şahıs Lokantada Yakalandı - Son Dakika

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