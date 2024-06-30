Samsun'da 19 Bin 558 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun Ankara karayolunda E.Ö., A.C.K. ve C.K. isimli şahıslara ait araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 19 bin 558 adet sentetik ecza ve 1,34 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN