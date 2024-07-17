Samsun'da 19 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 19 farklı suçtan 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira da para cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 19 farklı sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından hakkında toplam 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira da adli para cezası bulunan N.K.'yi (43) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN