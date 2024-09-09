Samsun\'da 2,5 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı

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Samsun'da 2,5 yaşındaki çocuk evlerinde yatağı çakmak ile yakıp annesine haber verdi. Dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki A.E. evlerinde çakmak ile oyun oynarken yatağı yaktı. Mutfakta annesi E.E.'nin yanına giden çocuk, yatağı yaktığını söyledi. Odaya koşan anne yatağın yandığını görünce yardım istedi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen E.E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ilgili incelemede bulundu. - SAMSUN