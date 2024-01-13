Samsun\'da yapılan operasyonda binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta ve evlerde yapılan aramada 2 bin 872 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticari yaptığı bilgisine ulaşılan şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, içinde H.C.G. ve A.G.'nin bulunduğu aracı yaptıkları takip sonucu yakaladı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 bin 872 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. serbest bırakılırken, H.C.G. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN