Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Samsun'da "kasten öldürme, yağma ve 6136 SKM" suçlarından hakkında 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "kasten öldürme, yağma ve 6136 SKM" suçlarından 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C.(52), İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan T.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.C. tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN