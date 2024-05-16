Samsun'da 2023 yılında 127 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 2023 yılında 127 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Samsun\'da 2023 yılında 127 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılında yaşanan trafik kazalarında 127 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 577 kişi yaralandı. TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre Türkiye genelinde ise 2023 yılında 235 bin 71 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 350 bin 855 kişi yaralandı. Samsun'da ise 21 bin 968 trafik kazası gerçekleşti ve bu kazalarda toplam 4 bin 414 kişi ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşadı.

16.05.2024 11:51
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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılında yaşanan trafik kazalarında 127 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 577 kişi yaralandı.

TÜİK, 2023 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 235 bin 71 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 350 bin 855 kişi yaralandı.

TÜİK il verilerine göre Samsun'da 2023 yılında 21 bin 968 trafik kazası meydana geldi. 2023 sonu itibarıyla 453 bin 751 motorlu kara taşıtının bulunduğu Samsun'da ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı toplam 4 bin 414. Bu kazalarda toplam 127 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 34'ü kaza yerinde, 93'ü kaza sonrası yaşamını yitirdi. Kazalarda toplam 6 bin 577 kişi de yaralandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 2023 yılında 127 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

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