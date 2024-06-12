Samsun'da 2024 Mayıs Ayında 791 Trafik Kazası: 2 Ölü, 512 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'da 2024 Mayıs ayında polis bölgesinde meydana gelen 791 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 512 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Mayıs ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Mayıs ayında Samsun'da 382'si ölümlü-yaralamalı ve 409'u maddi hasarlı toplamda 791 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 512 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 242 kişi öldü

Türkiye genelinde Mayıs ayında 50 bin 484 kaza meydana geldi. Bu kazaların 197'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 242 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 240 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 925'ini bisiklet, 3'ünü at arabası, 2 bin 886'sını motorlu bisiklet, 8 bin 34'ünü motosiklet, 16 bin 371'ini otomobil, 813'ünü minibüs, 4 bin 703'ünü kamyonet, 610'ununu kamyon, 731'ini çekici, 634'ünü otobüs, 221'ini traktör, 11'ini arazi taşıtı, 69'unu özel amaçlı, 39'unu iş makinesi, 27'sini ambulans, 8'ini tanker, 8'ini tren, 18'ini tramvay ve 656'sını diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN