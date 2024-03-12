Samsun\'da 2024 Ocak ve Şubat Ayında 763 Trafik Kazası

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Samsun'da 2024 Ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen 763 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 460 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Şubat ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Şubat ayında Samsun'da 322'i ölümlü-yaralamalı ve 441'i maddi hasarlı toplamda 763 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 460 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 159 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 42 bin 31 kaza meydana geldi. Bu kazaların 139'u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 195 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 939 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 3'ünü at arabası, bin 464'ünü motorlu bisiklet, bin 819'unu motosiklet, 13 bin 245'ini otomobil, 669'unu minibüs, 3 bin 643'ünü kamyonet, 417'sini kamyon, 588'ini çekici, 503'ünü otobüs, 100'ünü traktör, 6'sını arazi taşıtı, 67'sini özel amaçlı, 31'ini iş makinesi, 22'sini ambulans, 6'sını tanker, 2'sini tren, 8'ini tramvay ve 448'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN