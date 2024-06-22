Samsun'da 22 yaşındaki genç denizde kayboldu - Son Dakika
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Samsun'da 22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Samsun'un Terme ilçesinde tatil için denize giren 22 yaşındaki Cihan Yılmaz, dalgalar arasında kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı.

22.06.2024 03:51
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Samsun'da 22 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketi Terme'ye gelen Cihan Yılmaz (22), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Diğer 2 kişinin de boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denizden çıkan arkadaşları, Cihan Yılmaz'ın dalgalar arasında kaybolduğunu fark ettiler. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalgıçlarla deniz altından, botlarla ve helikopterle de suyun üzerinden Cihan Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 22 yaşındaki genç denizde kayboldu - Son Dakika

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