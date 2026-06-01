Samsun\'da 225 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerince durdurulan kiralık araçta yapılan aramada 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN