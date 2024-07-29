Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası ve ilginç anlar - Son Dakika
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Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası ve ilginç anlar

Samsun'da meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazası sonrasında trafik kitlenince 2 vatandaş polis gelene kadar trafiği yönetti. Kaza yerine gelen trafik polisi ise kazaya karışan otomobili iterek olay yerinden kaldırılmasını sağladı. Kaza anı ve kaza sonrası yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.

29.07.2024 17:32
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Samsun'daki 3 araçlı zincirleme trafik kazası ve kaza sonrası yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Kaza nedeniyle trafik kitlenince 2 vatandaş polis gelene kadar trafiği yönetti, kaza yerine gelen trafik polisi de kazaya karışan otomobili iterek olay yerinden kaldırılmasını sağladı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Anıtpark mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede sola dönüş yapan bir otomobil nedeniyle trafik durdu. Seyir halinde olan Ford Transit Connect marka/model hafif ticari araç önünde duran Fiat Uno marka/model otomobile, Uno da önündeki Fiat Egea Cross marka/model SUV tipi otomobile çarptı. Kaza küçük çaplı maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası yaşananlar ise görenleri gülümsetti.

Kaza nedeniyle sıkışan trafiği biri sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen iki vatandaş yönlendirmeye çalıştı.

Kısa sürede sonra trafik polisi kaza yerine geldi. Olaya müdahale eden polis, kazaya karışan bir otomobili iterek olay yerinden kaldırılmasına yardımcı oldu. Polisin davranışı görenlerin takdirini topladı.

Kaza anı ve kaza sonrası yaşananlar ise kameralar tarafından kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası ve ilginç anlar - Son Dakika

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