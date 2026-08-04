Samsun'da 3 Hükümlü Yakalandı
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis operasyonlarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.
Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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