Samsun\'da 3 Katlı Binada Ufak Çaplı Yangın Çıktı

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Samsun'da 3 katlı bir binada çıkan ufak çaplı yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Evin yatak odasında elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilen ufak çaplı yangın büyümeden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi zarar oluşurken yangından etkilenen olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN