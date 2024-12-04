Samsun\'da 3 Katlı Evde Baca Yangını Paniğe Neden Oldu

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Samsun'da 3 katlı bir evin bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 210. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baca yangınına müdahale ederek, durumu kontrol altına aldı. Yangın maddi hasarla atlatıldı. - SAMSUN