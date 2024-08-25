Samsun'da 3 kişinin öldüğü kaza yerine yakın yine kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 3 kişinin öldüğü kaza yerine yakın yine kaza: 6 yaralı

Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

25.08.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kaza yerine yakın yine kaza: 6 yaralı

-Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaza yerine 700 metre mesafede 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkiinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde toplam 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kaza yerine 700 metre mesafede tır, 1 hafif ticari araç, 1 minibüs, ve 5 otomobilde oluşan 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Samsun, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 kişinin öldüğü kaza yerine yakın yine kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
15:34 Ne günlere kaldık ’’Avrupalı koca istiyorum’’ diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
22:42 Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat’ta hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat'ta hastaneye kaldırıldı
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
19:34 Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu
19:29 Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti
19:17 Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli’nin gala gösterimi yapıldı Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin gala gösterimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 21:06:04. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 3 kişinin öldüğü kaza yerine yakın yine kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement