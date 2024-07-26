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Samsun'da 3 milyon TL değerinde 32 adet lüks otomobil motoru ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 3 milyon TL değerinde 32 adet lüks otomobil motoru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçak olarak otomobil parçaları sokularak satıldığı bilgileri elde edildi. KOM polisi, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde oto yedek parçası satan bir işyerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte yapılan evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 32 adet gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirdi. Yapılan adli işlemler sonrası Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. İşyeri sahibi M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.