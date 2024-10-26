Samsun\'da 31 Bin Liralık Hırsızlık

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Samsun'da şans oyunları işletmesinden 31 bin liralık kazı kazan çalan şahıs, polisi takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şans oyunları işletmesinde 31 bin lira değerinde kazı kazan kartı çalındı. Polis olayla ilgili H.Ç.'yi (34) yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN