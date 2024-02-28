Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sahipleri ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 19:40  Güncelleme: 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 NV 581 otomobil duramayarak park halindeki otomobillere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sahiplerinden Mahmut Ün, 01 plakalı otomobilin duramayarak diğer araçlara çarptığını, biraz hızı kesildikten sonra park halindeki kendi aracına da vurduğunu söyledi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kavak Devlet Hastanesi, Samsun, Samsun, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement