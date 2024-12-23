Samsun\'da 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Samsun'da 4 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada maddi zarar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN