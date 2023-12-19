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Samsun'da 40 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama ve sahtecilik suçlarından aranan toplam 40 kişi yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da 40 kişi yakalandı
19.12.2023 - 16:30,
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Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 40 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler dün ve bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçlarından 12 yıl 6 ay ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi ile resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte aranan toplam 40 kişi yakalandı. Aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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