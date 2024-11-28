Samsun\'da 400 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da 400 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde A.C. (41) gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN