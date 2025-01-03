Samsun'da hakkında 45 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.B. (60) adlı şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 45 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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