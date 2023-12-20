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Samsun'da 46 adet yasak bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 46 adet yasak bıçak ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan aramalarda, 31'i sustalı bıçak olmak üzere toplamda 46 adet satışı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun\'da 46 adet yasak bıçak ele geçirildi
20.12.2023 - 18:07,
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Samsun'da polis tarafından iki işyerinde yapılan aramada, 31'i sustalı bıçak olmak üzere 46 adet satışı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki işyerinde yapılan kontrollerde 6136 SKM olduğu değerlendirilen 31 adet sustalı ve 14 adet kelebek ve 1 adet oluklu tabir edilen toplamda 46 bıçak ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Vezirköprü, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 46 adet yasak bıçak ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 46 adet yasak bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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