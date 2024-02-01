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Samsun'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun\'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından saklandığı evinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

01.02.2024 19:37
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Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı.

Şahıs tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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