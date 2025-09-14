Samsun'da 53 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Samsun'da 53 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun\'da 53 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
14.09.2025 15:26
Samsun'da bir ev nakliye aracında 53 bin uyuşturucu hap ve 100 kg bonzai bulundu. C.A. gözaltında.

Samsun'da polis ekipleri tarafından ev nakliye aracında yapılan aramada, dedektör köpeğinin tepki verdiği bulaşık makinesinde 53 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalarda, nakliyeci olarak faaliyet gösteren C.A. (43) isimli şahsın ev nakliye aracı tespit edilerek polis tarafından adım adım takip edildi. Takip edilen araç Havza ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Tony, ev nakliye aracının kasasına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri eşyaları tek tek kontrol etti. Ev nakliye aracına yüklenen bulaşık makinesi açıldığında, daha önce örneğine rastlanmamış bir yöntemle içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan aramada 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ile yaklaşık 100 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi elde edilebilen 1 kilogram Fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi. Operasyonda yakalanan C.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

