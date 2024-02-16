Samsun'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun\'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu gerçekleşen operasyonda, 6 bin 484 adet sentetik ecza ile birlikte ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. H.M. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.02.2024 13:01
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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 6 bin 484 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 484 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 400 para ele geçirildi. Olayla ilgili H.M. gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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