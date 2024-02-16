Samsun\'da 6 Bin 484 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 6 bin 484 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 484 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 400 para ele geçirildi. Olayla ilgili H.M. gözaltına alındı.
Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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