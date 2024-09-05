Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun\'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.K. isimli şahsın ikametinde ve tarlasında kurutulmaya bırakılmış toplam 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.09.2024 12:34
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmada şahsın ikametinde ve tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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