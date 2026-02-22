Samsun'da 70 Yaşındaki Adamı Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 70 yaşındaki yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 70 yaşındaki H.P., telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 221 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, müştekiye ait paranın V.A. (39) isimli şahsın banka hesabına aktarıldığı, söz konusu parayla il dışındaki bir kuyumcudan altın alındığı ve A.D. (25) ile M.S.İ. (26) isimli şahısların birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda V.A., A.D. ve M.S.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN