Samsun'da 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

Samsun\'da 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Sinop yolu polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

27.08.2024 10:57
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Samsun'da sahte içki yapımında kullanılan 700 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop yolu polis uygulama noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 700 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 700 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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