Samsun\'da 9 Katlı Binada Yangın Çıktı

Samsun'da 9 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, dairenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Kastamonu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN