93 Yaşındaki Kadın Pencereden Düştü

Samsun'da kızının 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Fatma E. (93), 1,5 aydır kızının evinde kalmaya başladı. Yaşlı kadın 2'nci kattaki evi penceresinden yere düştü. Ölümden dönen 6 çocuk annesi Fatma E., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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