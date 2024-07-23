Samsun'da Ağaca Asılı Halde Ölü Bulunan Kişi

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Samsun'da 34 yaşındaki bir kişi, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaş tarla kenarındaki ağaçta asılı bir kişiyi fark edince olayı 112 Acil

Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ağaca asılı kişinin Tolga D. (34) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Tolga D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN