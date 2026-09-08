Samsun'da ağustos ayındaki 1372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da ağustos ayındaki 1372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı

Samsun\'da ağustos ayındaki 1372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı
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Samsun'da polis ve jandarma bölgelerinde ağustos ayında meydana gelen bin 372 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 983 kişi yaralandı. Ocak-ağustos döneminde ise toplam 30 kişi öldü, 5 bin 918 kişi yaralandı.

Samsun'da ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam bin 372 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 983 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, 2026 yılının Ağustos ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ağustos ayında 583'ü ölümlü-yaralanmalı ve 657'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 240 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 78'i ölümlü yaralanmalı, 54'i maddi hasarlı olarak olmak üzere 132 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

8 ayda toplam 30 ölü

Samsun'da polis bölgesinde ilk 8 ayda 8 bin 630 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 5 bin 306 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 8 ayında 700 kaza meydana geldi. Bu kazalara 9 kişi öldü, 612 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ağustos, Samsun, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ağustos ayındaki 1372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ağustos ayındaki 1372 trafik kazasında 4 kişi öldü, 983 kişi yaralandı - Son Dakika
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