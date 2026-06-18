Vatandaşlar kovalarla su taşıdı, araç yanmaktan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşlar kovalarla su taşıdı, araç yanmaktan kurtuldu

Vatandaşlar kovalarla su taşıdı, araç yanmaktan kurtuldu
18.06.2026 18:02  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç, itfaiye gelene kadar çevredeki vatandaşların kovalarla su taşıyarak müdahalesi sayesinde tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç, vatandaşların kovalarla su taşıyarak yaptığı müdahale sayesinde tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 AUY 773 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu. Kovalara doldurdukları sularla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin büyümesini engelleyerek aracın tamamının yanmasını önledi. Çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek araçta soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, İlkadım, Samsun, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar kovalarla su taşıdı, araç yanmaktan kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:43
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:25:44. #7.12#
SON DAKİKA: Vatandaşlar kovalarla su taşıdı, araç yanmaktan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.