Samsun'da Alkollü Sürücü Tarlaya Girdi, 1 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Samsun'da yayalara çarpmak üzereyken son anda teğet geçen alkolü sürücü, polisten kaçarken tarlaya girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden bayram dolayısıyla gezmek için Samsun'a gelen Z.Ç. (22) idaresindeki 05 KD 763 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 5 kişiye çarpmak üzereyken teğet geçti. Bu sırada panik içinde kaçan alkollü sürücü Z.Ç.'nin peşine polis düştü. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Z.Ç. jandarma bölgesine kaçtı. Rampa aşağı aracıyla kaçarken virajı alamayarak yaklaşık 200 metre tarlada ilerleyen Z.Ç.'nin yanında bulunan arkadaşı B.Ç. (20) hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Ç. tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan alkollü sürücü Z.Ç., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN