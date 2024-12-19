Samsun\'da Araçta 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Samsun'da bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'nde polis tarafından şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan E.O. (25) ve C.A. (27) isimli şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN