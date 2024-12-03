Samsun\'da Araçta Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'da Yunus polisleri tarafından bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 187 adet sentetik ecza hap ve 2 adet bıçak ele geçirdi. Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN