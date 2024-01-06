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Samsun'da Aranan 34 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Aranan 34 Şahıs Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da Aranan 34 Şahıs Yakalandı
06.01.2024 - 21:04,
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Samsun'da emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun merkezinde ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 5-6 Ocak tarihleri arasında uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve basit yaralama suçlarından 4 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, basit yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişiyle beraber aranan toplam 34 kişi yakalandı.

Çalışma sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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