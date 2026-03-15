Samsun\'da Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Yaralama" suçundan 18 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (30) yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 22 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü bir diğer çalışmada ise, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (26) yakalandı. Şahsın ayrıca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının bulunduğu ve toplam 22 suç kaydının olduğu belirlendi.

Yakalanan iki hükümlü hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - SAMSUN