Samsun\'da Aranan İki Hükümlü Yakalandı

15.03.2026 14:43
Atakum'da hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Yaralama" suçundan 18 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. (30) yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 22 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü bir diğer çalışmada ise, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (26) yakalandı. Şahsın ayrıca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının bulunduğu ve toplam 22 suç kaydının olduğu belirlendi.

Yakalanan iki hükümlü hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
14:39
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler
Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
