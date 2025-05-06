Samsun'da Babasına Sopa ile Saldıran Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Babasına Sopa ile Saldıran Oğul Tutuklandı

Samsun\'da Babasına Sopa ile Saldıran Oğul Tutuklandı

E.Ö., babasını sopayla yaraladı, mahkemece tutuklandı. Baba hastaneye kaldırıldı.

06.05.2025 12:48
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Samsun'da bir şahıs, sopa ile saldırdığı babasını hastanelik etti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (28), babası M.Ö.'ye (51) ait iş yerine giderek burada babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., eline aldığı sopa ile babasına saldırarak darp etti. Ağır yaralanan baba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadesi alınan E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Babasına Sopa ile Saldıran Oğul Tutuklandı - Son Dakika

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