Samsun\'da Baca Yangını Kısa Süreli Panik Yarattı

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Samsun'da 2 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi, kısa süreli panik oluştu.

Yangın, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Koca Sinan Paşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın bacasında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının baca kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri ve çevredekiler, baca yangınını itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile söndürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de söndürülen bacaya soğutma işlemi uyguladıktan sonra ikametten ayrıldı. - SAMSUN