Samsun\'da Balkonun Önünden Düşme Ölüme Neden Oldu

Samsun'da 3'üncü kattan düşen 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. (40), 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.M. kurtarılamadı.

Şahsın eşinden boşandığı, psikiyatrik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın olaydan önce sosyal medya hesabından "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" mesajı paylaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN